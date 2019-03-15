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    رئيس الوزراء الصيني يعد بـ "إصلاحات من الحجم الثقيل" لتعزيز الاقتصاد

    07:58 ص الجمعة 15 مارس 2019
    رئيس الوزراء الصيني يعد بـ "إصلاحات من الحجم الثقيل" لتعزيز الاقتصاد

    لي كه تشيانج

    بكين - (د ب أ):

    قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الجمعة إن التخفيضات الضريبية وتحسين ظروف الشركات، هي رد الصين على تباطؤ الاقتصاد العالمي، ووعد بـ "إصلاحات من الحجم الثقيل" لتعزيز الاقتصاد.

    وأضاف لي خلال مؤتمر صحفي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية إن الصين لن تلجأ إلى الإقراض والاستثمار لدعم اقتصادها، بل تريد "تنشيط" السوق لتوليد النمو.

    وتابع: "نحن بالتأكيد نريد اتخاذ إجراءات قوية لنواجه الشكوك المتصاعدة التي نواجهها هذه العام".

    وذكر لي أن التخفيضات الضريبية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عمليات التصنيع بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 13% هي من بين التدابير التي تهدف إلى دفع النمو لهذا العام.

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