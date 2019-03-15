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    بومبيو يعرب عن مخاوفه من عرقلة الحوثي لتقدم العملية السياسية باليمن

    07:56 ص الجمعة 15 مارس 2019
    بومبيو يعرب عن مخاوفه من عرقلة الحوثي لتقدم العملية السياسية باليمن

    مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن مخاوف بلاده من محاولة عرقلة ميليشيات الحوثي المتعمدة لتقدم العملية السياسية في اليمن .

    وقالت الخارجية الأمريكية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، عقب اجتماع بومبيو مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفث - "إن الجانبين اتفقا على وجوب وفاء طرفي النزاع اليمني بالالتزامات التي قطعها في السويد ومواصلة العمل لدفع العملية السياسية ".

    كما ناقش الجانبان الجدول الزمني الأخير لإعادة نشر القوات في الحديدة وتبادل السجناء والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

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    مايك بومبيو ميليشيات الحوثي اليمن العملية السياسية مارتن جريفث

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