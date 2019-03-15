"المتهم بث فيديو لايف للمذبحة".. تفاصيل قاتل المصلين في مسجد نيوزيلندا

(مصراوي)

تداولت وسائل إعلام تفاصيل المشتبه به المحتمل في مجزرة مسجد النور بمنطقة كرايست تشرش في نيوزيلندا، والتي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور، قالت إنها للقاتل المحتمل مع أسلحته، وكُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، أفادت وسائل الإعلام أنهم "ارتكبوا هجمات".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، مرتكب المذبحة المحتمل أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عامًا، فتح النار من بندقيته داخل المسجد مرديًا العشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، بحسب الصور المتداولة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا إطلاق أكثر من 50 طلقة نارية أثناء الحادث بمسجد النور.

القاتل المحتمل عرّف نفسه باسم "برينتون تارانت" على "تويتر"، وبث فيديو على الهواء أثناء ارتكابه المجزرة داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة.

كما تداولت حسابات على "تويتر" صورًا لأسلحة، قالت إنه استخدمها مطلق النار على المسجد تُظهر صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، فيما ظهر المتهم بمقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.