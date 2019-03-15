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    إطلاق نار على مسجد في نيوزيلندا.. والمهاجم طليق

    04:50 ص الجمعة 15 مارس 2019
    إطلاق نار على مسجد في نيوزيلندا.. والمهاجم طليق

    أرشيفية

    ولنجتون - (د ب أ):

    أكدت الشرطة النيوزيلندية اليوم الجمعة أنها تتعامل مع مطلق النار طليق في مدينة كرايستشيرش، بعد تقارير عن إطلاق نار على مسجد.

    وقال مفوض الشرطة مايك بوش في بيان "هناك وضع خطير وآخذ في التطور يحدث في كرايستشيرش مع مطلق نار طليق".

    وأضاف "الشرطة تستجيب بكامل قدرتها لإدارة الموقف، لكن أجواء الخطر لا تزال مرتفعة للغاية".

    وتابع "توصي الشرطة بأن يظل السكان في جميع أنحاء كرايستشيرش بعيدا عن الشوارع والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر. وسيجري إغلاق مدارس كرايستشيرش حتى إشعار آخر."

    الشرطة النيوزيلندية إطلاق نار كرايستشيرش مسجد

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