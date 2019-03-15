  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

    12:20 ص الجمعة 15 مارس 2019
    الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

    نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادين

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، الخميس، بأن الولايات المتحدة أوصت مواطنيها بمغادرة فنزويلا بسبب عدم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك.

    وقال بالادينو - في مؤتمر صحفي، ورد على موقع الخارجية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة توصي بشدة مواطنيها على مغادرة فنزويلا في ضوء حقيقة مفادها، أن الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا البلاد ولن يكون بوسع أحد توفير الدعم القنصلي لهم".

    وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن آخر الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا يتواجدون في المطار الرئيسي للبلاد استعدادا للمغادرة إلى واشنطن.

    هذا المحتوى من

    Asha
    روبرت بالادينو وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة فنزويلا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان