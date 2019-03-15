الولايات المتحدة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة فنزويلا

واشنطن (أ ش أ)

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، الخميس، بأن الولايات المتحدة أوصت مواطنيها بمغادرة فنزويلا بسبب عدم وجود دبلوماسيين أمريكيين هناك.

وقال بالادينو - في مؤتمر صحفي، ورد على موقع الخارجية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة توصي بشدة مواطنيها على مغادرة فنزويلا في ضوء حقيقة مفادها، أن الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا البلاد ولن يكون بوسع أحد توفير الدعم القنصلي لهم".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن آخر الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا يتواجدون في المطار الرئيسي للبلاد استعدادا للمغادرة إلى واشنطن.