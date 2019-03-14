بوينج توقف تسليم طائرات "737 ماكس 8 و9"

واشنطن (د ب أ)

قال مسؤول بشركة بوينج اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الشركة أوقفت تسليم الطائرات من طراز "737 ماكس8 وماكس 9"، بسبب تعليق رحلات الطيران بهذا النوع من الطائرات.

وأضاف المسؤول، أن الشركة سوف تواصل إنتاج الطائرات، حتى وسط "توقف عمليات التسليم".

ويأتي ذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من طراز "737 ماكس 8"، مما أسفر عن مقتل 157 شخصًا.