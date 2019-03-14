ترامب يحذر أوروبا من إجراءات "صارمة" حال عدم إتمام محادثات حول التجارة

واشنطن/ ستراسبورج (د ب أ)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، من أن عدم الدخول في محادثات حول اتفاق تجاري جديد سيؤدي إلى اتخاذ تدابير "صارمة للغاية" ضد التكتل.

وقال ترامب اليوم الخميس في البيت الأبيض، بجوار رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: "إذا لم يتحدثوا معنا، فسنتخذ إجراء سيكون قاسيا اقتصاديًا للغاية، سنفرض رسوما جمركية على الكثير من منتجاتهم القادمة (من أوروبا)".

واتهم ترامب الأوروبيين برفضهم الدخول في مفاوضات تجارية مع الرؤساء السابقين. ولم يتضح ما الذي يقصده، حيث تم إجراء محادثات مع زعماء التكتل خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

كان ترامب يتحدث في الوقت الذي أجرى نواب البرلمان الأوروبي فيه تصويتًا رمزيًا رفضوا فيه بدء محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.