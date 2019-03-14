بيان جيش الاحتلال: لا إصابات والقبة الحديدة لم تعترض صواريخ غزة

القاهرة – مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه منظومة القبة الحديدة لم تعترض أي من الصاروخين الذين أطلقا من قطاع غزة نحو تل أبيب.

يأتي ذلك بعد إعلان وسائل إعلام عبرية اعتراض المنظومة لصاروخ.

وذكر البيان أن نظام الإنذار عمل بشكل جيد، في حين أنه لم يحدث أي أضرار مادية أو بشرية بعد إطلاق الصاروخين.

وبعدما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست إن حركة الجهاد الإسلامي ربما تقف وراء الإطلاق، نفت الحركة مسئوليتها عن الهجوم.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

من جانبه يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل طارئ مع مسئولين بارزين بحكومته من أجل مناقشة التطورات على الأرض.

ويعاني نتنياهو من أزمة داخلية بعد توجيه اتهامات بالفساد له، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية في الشهر المقبل.