"كلمة واحدة".. ما هو رد ترامب على إنهاء الكونجرس حالة الطوارئ الوطنية؟

واشنطن (د ب أ)

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكلمة "فيتو"، بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إنهاء إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك.

ووافق مجلسا النواب والشيوخ على مشروع قانون إنهاء حالة الطوارئ الوطنية بما يعني إحالته إلى الرئيس ترامب، الذي يبدو من الواضح أن يشير بتغريدته إلى أنه لن يوقع على المشروع لتحويله إلى قانون، ولكنه سوف يستخدم بدلا من ذلك صلاحية الاعتراض لرفض إجراء الكونجرس.

وكان الرئيس ترامب هدد باستخدام الفيتو الرئاسي، لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية، التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

وشدد الرئيس ترامب على أن الأمر لا يتعلق بدستورية إعلان حالة الطوارئ بل بأمن الحدود ووقف تهريب المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية تمنح الرئيس سلطة تحويل إعادة توجيه الأموال الفيدرالية للتعامل مع الأزمات الخطيرة والمفاجئة التي تواجه الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، الجمعة، 15 فبراير، حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار المكسيك الحدودي.