أول تحرك من نتنياهو بعد استهداف تل أبيب بصاروخين من غزة

القاهرة - مصراوي:

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات أمنية في مقر وزراة الدفاع في تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك في أول رد فعل من حكومة الاحتلال على إطلاق صاروخين من غزة.

وكانت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، ذكرت الخميس، أن 3 صواريخ محلية الصنع، تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل ابيب، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ من اثنين استهدفا المدينة.

فيما قالت مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق أحد الصواريخ.

وذكرت أن هذه أول مرة تنطلق فيها صفارات الإنذار بتل أبيب منذ الحرب على عزة عام 2014.

وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت قبل عامين في تل أبيب، لكن اكتشف بعد ذلك أنها كانت مزيفة.