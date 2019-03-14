بعد استهداف تل أبيب.. الاحتلال يطلب من مواطنيه الاحتماء بالملاجئ

القاهرة – مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو تل أبيب انطلقت من شمالي القطاع الفلسطيني.

وذكرت أن المصدر الخاص بها لم يحدد أي مجموعة تقف وراء العملية، في وقت قالت فيه مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست إن حركة الجهاد الإسلامي ربما تقف وراء الإطلاق.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين اثنين انطلقا من غزة نحو تل أبيب، واعترضت القبة الحديدة أحدهما.

ودوّت صفارات الإنذار في عاصمة دولة الاحتلال لأول مرة بشكل جدي منذ عام 2014 إبان الحرب على غزة.

كانت صفارات الإنذار سُمعت في تل أبيب قبل عامين لكن تم اكتشاف أنها مزيفة بعد ذلك.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.