  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    صفارات الإنذار تنطلق في تل أبيب لأول مرة منذ 2014 (فيديو)

    09:36 م الخميس 14 مارس 2019
    صفارات الإنذار تنطلق في تل أبيب لأول مرة منذ 2014 (فيديو)

    صفارات الإنذار تنطلق في تل أبيب

    القاهرة – مصراوي

    ذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، الخميس، أن 3 صواريخ محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.
    وانطلقت صفارات الإنذار في تل ابيب، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ من اثنين استهدفا المدينة.
    فيما قالت مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق أحد الصواريخ.
    وذكرت أن هذه أول مرة تنطلق فيها صفارات الإنذار بتل أبيب منذ الحرب على عزة عام 2014.
    وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت قبل عامين في تل أبيب، لكن اكتشف بعد ذلك أنه كان تحذير مزيف.

    تل أبيب صواريخ غزة صافرات الإنذار الاحتلال الاسرائيلي

    الخبر التالى:

    بعد استهداف تل أبيب.. الاحتلال يطلب من مواطنيه الاحتماء بالملاجئ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان