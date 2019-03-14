صفارات الإنذار تنطلق في تل أبيب لأول مرة منذ 2014 (فيديو)

القاهرة – مصراوي



ذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية، الخميس، أن 3 صواريخ محلية الصنع تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.

وانطلقت صفارات الإنذار في تل ابيب، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ من اثنين استهدفا المدينة.

فيما قالت مراسلة صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن حركة الجهاد الإسلامي وراء إطلاق أحد الصواريخ.

وذكرت أن هذه أول مرة تنطلق فيها صفارات الإنذار بتل أبيب منذ الحرب على عزة عام 2014.

وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت قبل عامين في تل أبيب، لكن اكتشف بعد ذلك أنه كان تحذير مزيف.