قسد: خروج نحو 1500 شخص من الباغوز السورية اليوم

دير الزُّور (د ب أ)

قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "أكثر من 1500 شخص من مسلحي داعش وعائلاتهم خرجوا الْيَوْم الخميس، من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي ، بعد تكثيف العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية" .

وقال القائد الميداني في (قسد)، عدنان عفرين، لـ (د.ب.أ) اليوم الخميس: "شهدت جبهات القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش، معارك عنيفة جداً خلال اليومين الماضيين سقط خلالها " قتلى وجرحى من الجانبين. وسقط أفراد من قوات قسد جراء استهدافهم بانتحاريين من مسلحي داعش الذين فجروا أنفسهم بين القوات.

وقال عفرين إن أعداد المقاتلين والمدنيين داخل الجزء الذي تسيطر عليه داعش في بلدة الباغوز، غير معروف.

وكشف القائد الميداني عن " استخدام أسلحة متطورة في جبهة الباغوز باعتبار مسافات الاشتباك أصبحت قصيرة جداً وتقاس بالأمتار، وهذه لا تساعد على استخدام الأسلحة التقليدية ، وهي مسافة ساعدت التنظيم على استخدام الأسلحة الحرارية ومضادات الدروع والطيران ".

وقال عفرين لـ (د.ب.أ) " المئات من مقاتلي تنظيم داعش سلموا أنفسهم لقواتنا، وهناك دفعات أخرى تتجه إلى المعبر بعد توقف المعارك".

وأفاد مراسل (د.ب.أ) بأن" أكثر من 20 شاحنة توجهت من نقطة التجمع شمال غرب بلدة الباغوز، إلى نقطة تجمع على الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة الباغوز".

وخرج أمس نحو 400 شخص من مقاتلين وأطفال ونساء، كما خرج أول أمس أكثر من ألفي شخص أغلبهم نساء وأطفال .