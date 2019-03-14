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    مقتل وإصابة 34 شخصًا جراء انهيار جسر مشاة بالهند

    08:10 م الخميس 14 مارس 2019
    مقتل وإصابة 34 شخصًا جراء انهيار جسر مشاة بالهند

    أرشيفية

    نيودلهي (أ ش أ)

    أعلن مسئول إطفاء بارز في الهند، اليوم الخميس، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين بجروح، وذلك جراء حادث انهيار جسر للمشاة في مدينة "مومباي".
    وقال المسئول - الذي رفض الإفصاح عن هويته حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن رجال الإنقاذ يبحثون في الوقت الحالي عن أشخاص آخرين ربما يكونوا مازالوا محاصرين تحت الجسر المنهار.
    يشار إلى أنه في عام 2017، وقع حادث تدافع على جسر للمشاة مزدحم يربط محطتي سكة حديد أيضا في مدينة "مومباي" العاصمة المالية والترفيهية للهند مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 32 آخرين بجروح.

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    الهند انهيار جسر مومباي ضحايا انهيار جسر

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