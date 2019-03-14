البرلمان البريطاني يرفض إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن (د ب أ)

رفض نواب بريطانيون اليوم الخميس، بفارق ضئيل، محاولة لتأجيل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي، ومنحوا البرلمان سلطة تحديد مسار المضي قدما إلى الأمام.

ورفض مجلس العموم، المجلس الرئيسي المنتخب في البرلمان، بأغلبية 314 صوتا مقابل 311 صوتا، تعديلا في مقترح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كان سيسمح للنواب "بإيجاد طريقة للمضي قدما للأمام يمكن أن تحظى بدعم الأغلبية".

وصوّت مجلس العموم البريطاني، الخميس، ضد إجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رفض اتفاق ثان من الحكومة البريطانية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعارض مجلس العموم أمس، إجراء تعديل يمنع خروج البلاد من الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق، وجاءت نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، بنتيجة 312 صوتًا مقابل 308.

وكان البرلمان البريطاني رفض، وللمرة الثانية اتفاق "البريكست المعدل"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل أيام قليلة على المغادرة.

فيما قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أمس الثلاثاء، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق".

وقال المتحدث "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة... لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق... من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".