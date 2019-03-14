مستشار سابق للرئيس الأمريكي: ترامب يائس من التوصل لاتفاق تجاري مع الصين

واشنطن (أ ش أ)

قال جاري كوهين المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه على الرغم من رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق حول قضية التعريفات الجمركية بين واشنطن وبكين، إلا أنه "يائس الآن" بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.

وقال كوهين - وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي- "عندما نفرض تعريفات على البضائع التي يستهلكها الأمريكيون كل يوم، فإن هذه ضريبة استهلاك. لذا فإن ما فعلته التعريفات هو زيادة أسعار المنتجات التي سيشتريها الأمريكيون، وفي الحقيقة حصلنا على أرقام البيانات التجارية النهائية في عام 2018، وصلنا إلى عجز تجاري قياسي على الإطلاق على مستوى العالم، ومع الصين ".

وأضاف كوهين أن "التعريفات ليس لها جدوى. بل إن جدواها هو الإضرار بالاقتصاد لأنه إذا كنت عاملاً أمريكياً نموذجيًا، فلديك قدر محدود من الدخل لتنفقه. وإذا كان عليك أن تنفق أكثر على المنتجات الضرورية التي تحتاجها للعيش، فسيكون لديك القليل لتنفقه على الخدمات التي ترغب في شرائها، وبناء عليه فلن يكون لديك أي شيء لتدخره".

وتابع: "لذلك يجب أن نحاول أن نجعل البضاعة رخيصة قدر الإمكان. نحن لا ننتج البضاعة في الولايات المتحدة؛ بل نستورد البضاعة من بلدان أخرى. ولو كنا نستطيع إنتاج البضاعة بثمن بخس كما تفعل البلدان الأخرى، لأنتجناها في الولايات المتحدة ".

وخلص بالقول "إن الرئيس يحتاج إلى فوز. وإن القضية الكبيرة التي لم تغلق بعد والتي سيكون لها تأثير كبير على سوق الأوراق المالية إذا تم تسويتها وهو التوصل إلى حل مع الصين. ولا أستطيع البوح بأن تخفيض العجز التجاري أمر سهل المنال ولكن بالنسبة للقضايا المطروحة ، فإن ذلك سهل نسبيًا. لأن قضايا مثل عدم سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري من الولايات المتحدة إلى الصين والوصول إلى الأسواق - أصعب بكثير. "