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    النمسا تقدم مساعدات قيمتها 11 مليون يورو لإنهاء النزاعات في سوريا

    07:57 م الخميس 14 مارس 2019
    النمسا تقدم مساعدات قيمتها 11 مليون يورو لإنهاء النزاعات في سوريا

    وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل

    فيينا (أ ش أ)

    أعلنت النمسا مساهمتها بنحو 11 مليون يورو لإرساء الحل السلمي في النزاع السوري.
    وشدد بيان للخارجية النمساوية اليوم الخميس، على أهمية مؤتمر سوريا 2019 المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل.
    ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها أن جميع الجهات المانحة متعاونة لمساعدة سوريا على استعادة الاستقرار، مشيرا إلى أن تركيز المساعدات ينصب على مشاريع إزالة الألغام.
    وشدد البيان على دور الرئاسة المشتركة للمؤتمر من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جوانب كثيرة من الأزمة السورية كما قاموا بتقييم تعهدات المانحين.

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