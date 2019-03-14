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    حنان عشراوي: التقرير الحقوقي الأمريكي يجمل صورة الاحتلال الإسرائيلي

    05:43 م الخميس 14 مارس 2019
    حنان عشراوي: التقرير الحقوقي الأمريكي يجمل صورة الاحتلال الإسرائيلي

    عضو منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

    تل أبيب (د ب أ)

    قالت مسؤولة فلسطينية بارزة اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي"، عقب صدور تقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان.

    واستخدم تقرير 2018 لإسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة وصف"مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل"، بدلا من الوصف الوارد فى التقرير السابق وهو "مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

    كما لا يذكر التقرير بشكل مباشر احتلال الأراضي الفلسطينية، ليستخدم فقط المصطلح في اقتباسات من منظمات حقوقية. وكان تقرير 2017 قد تضمن عبارة الأراضي المحتلة في إشارة إلى الفلسطينيين.

    وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه صار واضحا الآن أن إدارة ترامب تدفع كل أفرع الحكومة إلى تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.

    وأضافت عشراوي أن الموقف القضائي والسياسي لفلسطين ومرتفعات الجولان السورية كأراض تحت الاحتلال الإسرائيلي لا مجال للتشكيك فيها تحت القانون الدولي.

    ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على التقرير الأمريكي.

    حنان عشراوي الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب الولايات المتحدة إسرائيل فلسطين

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