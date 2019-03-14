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    النواب البريطانيون يعتزمون التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

    04:18 م الخميس 14 مارس 2019
    النواب البريطانيون يعتزمون التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست

    مجلس العموم البريطاني

    لندن - (د ب أ):
    قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إن النواب البريطانيين سوف يصوتون على ما إذا كان يتعين على البلاد إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

    وقد اختار بيركو تعديلا يطالب "بتصويت الشعب" عقب أن طرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي مقترحا بشأن تمديد عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

    وأشارت انا سوبري، التي تركت حزب المحافظين الشهر الماضي للانضمام لمجموعة مستقلة من النواب، إلى أن فرص تمرير التعديل سوف تعتمد على ما إذا جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي، سوف يدعم التصويت.

    كان البريطانيون قد وافقوا في استفتاء جرى في منتصف عام 2016 على خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي.

    مجلس العموم البريطاني جون بيركو الاتحاد الأوروبي حزب المحافظين

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