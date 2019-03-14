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    قسد: استسلام المئات من مسلحي تنظيم داعش في الباغوز

    04:14 م الخميس 14 مارس 2019
    قسد: استسلام المئات من مسلحي تنظيم داعش في الباغوز

    ارشيفية

    دير الزور - (د ب أ):
    أفاد القائد الميداني في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدنان عفرين باستسلام المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الخميس في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي.

    وقال عفرين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "المئات من مقاتلي داعش سلموا انفسهم لقواتنا على أطراف بلدة الباغوز، وهناك دفعات أخرى تتجه إلى المعبر بعد توقف المعارك".

    وأفاد مراسل (د.ب.أ) بأن "أكثر من 20 شاحنة توجهت من نقطة التجمع شمال غرب بلدة الباغوز واتجهت إلى نقطة تجمع على الأطراف الشمالية الشرقية من بلدة الباغوز".

    وخرج يوم أمس حوالي 400 شخص من مقاتلين وأطفال ونساء، كما خرج أول أمس الثلاثاء أكثر من 2000 شخص أغلبهم نساء وأطفال.

    داعش قوات سوريا الديمقراطية بلدة الباغوز سوريا

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