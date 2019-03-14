السفير الأمريكي في الكويت: زيارة بومبيو للبلاد ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

الكويت - (د ب أ):

أكد السفير الأمريكي في الكويت لورانس سيلفرمان إن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو سيزور الكويت الأربعاء القادم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس عن السفير القول:"ننتظرهذه الزيارة، ومشاركته في الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

ويُنتظر أن يناقش الجانبان الكويتي والأمريكي خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين عدة قضايا ثنائية، أبرزها التعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم والتجارة والاستثمار.

وتوقع سيلفرمان أن يناقش بومبيو مع المسؤولين الكويتيين فكرة التحالف العسكري الذي تعتزم واشنطن إقامته في الشرق الأوسط. كما أكد عزم البلدين على توقيع عدة اتفاقيات، قال إن من شأنها تعزيز العلاقات.

ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفقا لآخر الإحصائيات، إلى أربعة مليارات دولار، في حين يفوق حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة 400 مليار دولار في مختلف المجالات.

وتأتي الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة في 2016 و2017 وشهدتا توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والتعليم وأيضا الجمارك والتعاون القنصلي.