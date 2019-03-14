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    أقارب ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية غاضبون من مسؤولي شركة الطيران

    01:52 م الخميس 14 مارس 2019
    أقارب ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية غاضبون من مسؤولي شركة الطيران

    طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية

    أديس أبابا - (د ب أ):

    خرج أفراد أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة غاضبين من اجتماعهم مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، حيث أعربوا عن عدم رضاهم عن عدم توافر المعلومات.

    وكان قد جرى اللقاء اليوم الخميس في فندق بأديس أبابا لاطلاع أسر الضحايا على سير التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الأحد الماضي، ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

    ومع ذلك، أعرب أقارب الضحايا عن غضبهم واستيائهم من عدم السماح لهم للتحدث مع وسائل الإعلام.

    وقال أحد الأفراد لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " قولوا للخطوط الجوية الإثيوبية أن يقوموا بعملهم".

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