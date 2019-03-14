ألمانيا تتعهد بتوفير 44ر1 مليار يورو لدعم ضحايا الحرب في سوريا

بروكسل - (د ب أ):

تعهدت ألمانيا هذا العام لسوريا بأكثر من مليار يورو لمساعدة المواطنين هناك وكذلك اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

وأعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر اليوم الخميس خلال مؤتمر المانحين الدوليين لسوريا المنعقد في بروكسل أن بلاده ستوفر 44ر1 مليار يورو لسورية، وقال إن ألمانيا ترسل بذلك "إشارة قوية للتضامن".

يذكر أن الحكومة الألمانية وفرت نحو 47ر1 مليار يورو لسورية العام الماضي.

ومن المقرر تمويل السلع الغذائية والمساعدات الطبية وكذلك برامج تدريبية للأطفال والمراهقين من خلال الأموال التي يتم جمعها في مؤتمر المانحين لسوريا.

وبحسب أعداد الأمم المتحدة، لا يزال هناك 7ر11 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية في سوريا وحدها. فضلا عن ذلك يحتاج ملايين اللاجئين السوريين في دول مثل تركيا ولبنان والأردن للدعم أيضا.

يشار إلى أن هناك أكثر من 400 ألف قتيل خلال الحرب الأهلية بسورية، وفقا للتقديرات. وأخفقت حتى الآن جميع المحاولات الرامية لتمهيد الطريق نحو تحقيق انتقال سياسي.

وتسيطر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الذي يتم دعمه من قبل روسيا وإيران، على أكثر من ثلثي البلاد حاليا.

ومن جانبها أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني أن الأموال التي يتم جمعها ستذهب فقط إلى المساعدات الإنسانية وليس إلى إعادة إعمار البلاد، لافتة إلى أنه لن يتم توفير أموال لإعادة الإعمار، إلا إذا كان هناك عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويشارك في مؤتمر المانحين لسوريا مسؤولون من نحو 80 دولة ومنظمة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفتهما منظمي المؤتمر في الحصول على تعهدات بالمساعدات لسوريا تبلغ قيمتها 3ر4 مليار دولار أمريكي على الأقل، أي ما يعادل 8ر3 مليار يورو.

يذكر أنه كان قد تم التعهد بمثل هذه الأموال بالفعل خلال المؤتمر في العام الماضي.