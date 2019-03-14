  • عاجل:سحب وأمطار.. الأرصاد تعلن بالدرجات توقعاتها لطقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    حول العالم في 24 ساعة: الإمارات تتسلم مصريين اثنين تم احتجازهم في إيران

    01:30 ص الخميس 14 مارس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: الإمارات تتسلم مصريين اثنين تم احتجازهم في إيران

    بول مانافورت

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان دولة الإمارت، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن سبعة مواطنين إماراتيين ومواطنين مصرييين كانوا محتجزين من قبل سلطات طهران.

    بول مانافورت داعش العراق ترامب 937918 الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    مجلس الأمن: لا تقدم حول إعادة الانتشار في مدينة الحُديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان