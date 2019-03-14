حول العالم في 24 ساعة: الإمارات تتسلم مصريين اثنين تم احتجازهم في إيران
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان دولة الإمارت، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن سبعة مواطنين إماراتيين ومواطنين مصرييين كانوا محتجزين من قبل سلطات طهران.
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