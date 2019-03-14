أهم التصريحات في 24 ساعة: النظام في الجزائر لن يرحل بين عشية وضحاها
القاهرة – مصراوي:
قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي إن النظام في الجزائرب لن يرحل بين عشية وضحاها، في وقت صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بأن العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة الجزائرية قوية، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير قابل للتفاوض.
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