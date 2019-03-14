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    أهم التصريحات في 24 ساعة: النظام في الجزائر لن يرحل بين عشية وضحاها

    12:30 ص الخميس 14 مارس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: النظام في الجزائر لن يرحل بين عشية وضحاها

    عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري

    القاهرة – مصراوي:
    قال الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي إن النظام في الجزائرب لن يرحل بين عشية وضحاها، في وقت صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بأن العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة الجزائرية قوية، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير قابل للتفاوض.

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