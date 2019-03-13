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    أمريكا: قرار حظر طيران طائرات "بوينج 737 ماكس" يستند إلى دليل جديد

    10:15 م الأربعاء 13 مارس 2019
    أمريكا: قرار حظر طيران طائرات "بوينج 737 ماكس" يستند إلى دليل جديد

    بوينج 737 ماكس

    واشنطن - (د ب أ)

    قالت إدارة السلامة الجوية الأمريكية إنها أمرت رسميا بوقف طيران جميع طائرات الطراز "بوينج 737 ماكس 8" في أجواء الولايات المتحدة، استنادا إلى "دليل جديد" وتوافر بيانات جيدة من الأقمار الصناعية.

    وأضافت الإدارة في بيان إنها اتخذت "هذا القرار نتيجة عملية جمع بيانات والوصول إلى دليل جديد تم الحصول عليه من موقع الحادث وتم تحليله اليوم".

    يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر طيران هذا الطراز في بلاده، مشيرا إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الاسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصا.

    وتابع الرئيس الأمريكي بالقول إن سلامة الركاب هي الأولوية الأساسية وإن قرار وقف الطيران سيظل ساريا حتى صدور تعليمات جديدة.

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