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    بوينج تدعم الحظر الدولي على طائراتها "737 ماكس"

    10:09 م الأربعاء 13 مارس 2019
    بوينج تدعم الحظر الدولي على طائراتها "737 ماكس"

    بوينج 737 ماكس

    القاهرة – مصراوي:
    أعلنت شركة بوينج، أنها تضع ثقتها الكاملة في طراز "737 ماكس"، بعد سحب حظر عدد من الدول طيران ذلك الطراز في مجالها الجوي، بعد كارثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة، منذ أيام.
    يأتي ذلك بعد قرار من عدة دول أوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والإمارات ومصر، بحظر طيران طائرة بوينج طراز 737 ماكس، وذلك بعد مقتل 157 شخصًا في تحطم الطائرة من نفس الطراز.
    وأضافت الشركة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، أنه بعد التشاور مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والمجلس القومي الأمركي لسلامة النقل، وسلطات الطيران وعملائها في جميع أنحاء العالم، قررت شركة بوينج بالتعليق المؤقت لعمليات الأسطول العالمي بأكمله، لطراز 737 ماكس.
    وقال دينيس مويلينبورج، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بوينج: "بالنيابة عن فريق بوينج بأكمله، فإننا نعرب عن خالص تعاطفنا مع أسر وأحباء الذين فقدوا حياتهم في هذين الحادثين المأساويين".
    وأكدت شركة بوينج أنها تبذل ما في وسعها لفهم سبب الحوادث بالشراكة مع المحققين، ونشر تحسينات السلامة والمساعدة في ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

    حادث الطائرة الاثيوبية شركة بوينج بوينج 737 ماكس

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