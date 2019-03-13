ترامب يأمر بتعليق استخدام طائرات بوينج "ماكس 737"

القاهرة – مصراوي:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية التي تستخدم طائرات بوينج طراز " 737 ماكس 8"، و"737 ماكس 9"، وذلك في أعقاب تحطم الطائرة الإثيوبية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إصدار "أمر طوارئ" يعلق العمل بتلك الطائرات.

يأتي ذلك بعد قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي ودول حول العالم أبرزها الصين وكوريا الجنوبية والإمارات ومصر، وذلك بعد مقتل 157 شخصًا في تحطم الطائرة من نفس الطراز.

وكان 188 شخصًا لقوا مصرعهم بعد تحطم طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا أكتوبر الماضي.