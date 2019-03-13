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    كندا توقف استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم "الإثيوبية"

    07:52 م الأربعاء 13 مارس 2019
    كندا توقف استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" بعد تحطم "الإثيوبية"

    الطائرة بوينج 737 ماكس

    مونتريال - (د ب أ)

    أعلن وزير النقل الكندي "مارك جارنو" اليوم الأربعاء اعتزام بلاده وقف تشغيل جميع الطائرات طراز "بوينج 737 ماكس8" التي تنتجها شركة "بوينج" الأمريكية، في أعقاب حادث سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية عقب إقلاعها من مطار أديس أبابا يوم الأحد الماضي.

    وكان 18 كنديا بين ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية.

    وقال "جارنو" وهو رائد فضاء سابق إن "هذه القيود المتعلقة بالسلامة تشمل رحلات طائرات الركاب التي تسيرها أي شركة طيران، سواء المحلية أو الأجنبية" حيث سيتم وقف إقلاع أو هبوط أي طائرات من هذا الطراز أو تحليقها في الأجواء الكندية.

    وقرر عدد كبير من الحكومات وشركات الطيران في العالم، وبينها الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، وقف تشغيل الطائرة "بوينج 737 ماكس 8" على خلفية حادث الطائرة الإثيوبية الذي جاء بعد أقل من 5 أشهر من تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة الطيران "لاين اير " في إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

    طائرات بوينج 737 ماكس الطائرة الإثيوبية مونتريال كندا

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