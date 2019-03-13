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    وزيرا خارجية ومالية فلسطين يغادران القاهرة

    07:10 م الأربعاء 13 مارس 2019
    وزيرا خارجية ومالية فلسطين يغادران القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة - (أ ش أ)

    غادر القاهرة مساء اليوم الأربعاء، رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين وشكري بشارة وزير المالية الفلسطينيين بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات.

    وقد أطلع المالكي وبشارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية الخطيرة في فلسطين خاصة بعد اقتطاع أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي بشكل غير قانوني بالإضافة إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى وباب الرحمة من انتهاكات خطيرة.

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