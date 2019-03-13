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    السودان يعلن التشكيل الوزاري الجديد

    03:38 م الأربعاء 13 مارس 2019
    السودان يعلن التشكيل الوزاري الجديد

    رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا

    القاهرة - (مصراوي):

    أعلن رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، وظهر فيها الإبقاء على وزيري الدفاع والخارجية.

    وفي مؤتمر صحفي، أعلن إيلا قائمة من 21 وزيرا اتحاديا، على رأسهم الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة أرور وزيرا للداخلية، وفضل عبد الله فضل وزيرا لشؤون الرئاسة، ومجدي حسن ياسين وزير للمالية والتخطيط الاقتصادي.

    كما تم الإبقاء على عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزير للدفاع.

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