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    "فلاي دبي" الإماراتية تلغي 15 رحلة يوميا تطبيقا لحظر طائرات بوينج 737 ماكس

    03:18 م الأربعاء 13 مارس 2019
    "فلاي دبي" الإماراتية تلغي 15 رحلة يوميا تطبيقا لحظر طائرات بوينج 737 ماكس

    طائرة تابعة لشركة فلاي دبي

    دبي - (د ب أ):

    أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" الإماراتية أنها ستلغي 15 رحلة يوميا، تطبيقا لقرار حظر طائرات "بوينج 737 ماكس 8"، بالإمارات.

    وقال متحدث باسم الشركة، للصحفيين اليوم الأربعاء ، إنه في أعقاب قرار السلامة، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، تم تعليق العمل بأسطول الشركة من طائرات "بوينج 737 ماكس 8"، و"ماكس 9"، الذي يتكون من 13 طائرة، وهو إجراء وقائي للسلامة.

    وأضاف :"فريق الناقلة يبذل كل جهوده، لتقليل التأثير على المسافرين، وسيتصل بالمسافرين المتأثرين مباشرة، كما أنه سيوفر تحديثات منتظمة على موقع الناقلة الإلكتروني".

    وكانت "فلاي دبي" قد أعلنت صباح اليوم تعليق العمل بأسطول طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8 وماكس 9، والمكون من 13 طائرة.

    وقالت إنها تجري تعديلا على جدول رحلاتها "لتقليل تأثير القرار على المسافرين وستقوم بتشغيل رحلاتها من خلال أسطولها من طائرات بوينج 800-737 الجيل الجديد".

    فلاي دبي 937707 الإمارات دبي

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