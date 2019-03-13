  • عاجل:ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    رئيس الأركان الجزائري: العلاقة بين الشعب والجيش قوية

    02:23 م الأربعاء 13 مارس 2019
    رئيس الأركان الجزائري: العلاقة بين الشعب والجيش قوية

    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    كتبت – إيمان محمود:

    أشاد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب الجزائري.

    وقال الفريق قايد صالح، -في كلمة نقلتها قناة النهار الجزائرية، اليوم الأربعاء- إن الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، مضيفا: "لا أمل إطلاقا من الافتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه".

    وأكد: "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش.. نتعهد بالحفاظ عليها".

    الفريق قايد صالح الجزائر الجيش الجزائري

    الخبر التالى:

    العراق: العثور على مقبرة ضمت رفات 65 موظفا حكوميا بالموصل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان