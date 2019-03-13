رئيس الأركان الجزائري: العلاقة بين الشعب والجيش قوية

كتبت – إيمان محمود:

أشاد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب الجزائري.

وقال الفريق قايد صالح، -في كلمة نقلتها قناة النهار الجزائرية، اليوم الأربعاء- إن الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، مضيفا: "لا أمل إطلاقا من الافتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه".

وأكد: "أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش.. نتعهد بالحفاظ عليها".