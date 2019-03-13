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    باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

    01:16 م الأربعاء 13 مارس 2019
    باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

    وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

    إسلام أباد - أ ش أ

    أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان.

    وقال قريشي - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لتركمانستان رشيد ميريدوف بإسلام آباد - إن باكستان وتركمانستان اتفقتا على تعزيز المنتدى التجاري التركماني الباكستاني...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

    وأضاف قريشي أن الطرفين ناقشا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى مشروع خط الأنبوب للغاز "تابي" المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، وتعزيز الاتصال.

    وأشار الى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لما آلت إليه العلاقات بين البلدين..مشدداً على ضرورة القيام بالمهام التجارية المشتركة خاصة في مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.

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    شاه محمود قريشي باكستان إسلام أباد تركمانستان

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