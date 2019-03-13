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روحاني يصل إلى مدينة النجف في اليوم الأخير من زيارته للعراق

09:36 ص الأربعاء 13 مارس 2019
روحاني يصل إلى مدينة النجف في اليوم الأخير من زيارته للعراق

حسن روحاني

النجف - (د ب أ):

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى مدينة النجف العراقية، المقدسة لدى الشيعة.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الإيراني الزيارة إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب، إلى جانب زيارة المراجع الشيعية وأبرزهم علي السيستاني.

وتشهد مدينة النجف إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة روحاني.

كان روحاني وصل إلى العراق أمس الأول الاثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، أجرى خلالها مشاورات سياسية واقتصادية ودينية.

حسن روحاني النجف العراق المراجع الشيعية

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