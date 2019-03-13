روحاني يصل إلى مدينة النجف في اليوم الأخير من زيارته للعراق

النجف - (د ب أ):



وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى مدينة النجف العراقية، المقدسة لدى الشيعة.

ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الإيراني الزيارة إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب، إلى جانب زيارة المراجع الشيعية وأبرزهم علي السيستاني.

وتشهد مدينة النجف إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة روحاني.

كان روحاني وصل إلى العراق أمس الأول الاثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، أجرى خلالها مشاورات سياسية واقتصادية ودينية.