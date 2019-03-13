محكمة أمريكية تصدر اليوم حكمها في قضية اتهام بول مانافورت بالتآمر ضد البلاد

واشنطن - (د ب أ):

بعد أقل من أسبوع من صدور حكم بسجن بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدة 47 شهرا لإدانته بارتكاب جرائم مالية، من المقرر أن تصدر اليوم الأربعاء محكمة أمريكية حكمها بحق مانافورت في قضية منفصلة.

وسوف تصدر المحكمة حكمها بشأن اتهام مانافورت بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية والتآمر لعرقلة العدالة . ويواجه مانافور، الذي اعترف بارتكاب التهمتين في سبتمبر الماضي، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

ويمكن أن تضاف العقوبة الجديدة، التي سوف تصدر اليوم، إلى الــ 74 شهرا التي سوف يقضيها مانافورت في السجن لإدانته بارتكاب جرائم مالية، أو من الممكن أن تسمح القاضية ايمي بيرمان جاكسون لمانافورت 69 عاما بقضاء فترة العقوبتين بصورة متزامنة.

وعقب اعترافه بارتكاب التهمة الموجهة إليه في قضية واشنطن، وافق مانافورت على التعاون في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.

وكان الاتفاق بمثابة محاولة لتلقى عقوبة مخففة، ولكن جاكسون أصدرت بيانات الشهر الماضي جاء فيها أن مانافورت انتهك الاتفاق، مما يعني أنه لا يستطيع الاعتماد على أي نوايا طيبة تم وعده بها من خلال الاتفاق.

ويعد مانافورت، الذي ينتمى للحزب الجمهوري وعمل مديرا لحملة ترامب الانتخابية لمد شهرين، أول شخص يتهمه المحقق الخاص.