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السجن ستة أعوام للكاردينال بيل بتهمة الاعتداء الجنسي

09:26 ص الأربعاء 13 مارس 2019
السجن ستة أعوام للكاردينال بيل بتهمة الاعتداء الجنسي

الكاردينال جورج بيل

ميلبورن - (د ب أ):

قضت محكمة أسترالية بسجن وزير الخزانة الأسبق للفاتيكان، الكاردينال جورج بيل، بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر.

وأعلنت المحكمة في مدينة ميلبورن الأسترالية مدة العقوبة ضد الأسترالي 77 عاما اليوم الأربعاء.

وجاء حكم رئيس القضاة بيتر كيد أقل على نحو واضح من العقوبة القصوى، والتي تبلغ مدتها 50 عاما.

وينفي بيل كافة الاتهامات الموجهة إليه. ويعتزم المسؤول السابق، الذي كان مقربا من بابا الفاتيكان فرنسيس، الاستئناف على الحكم.

الكاردينال جورج بيل ميلبورن الفاتيكان
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