السجن ستة أعوام للكاردينال بيل بتهمة الاعتداء الجنسي

ميلبورن - (د ب أ):

قضت محكمة أسترالية بسجن وزير الخزانة الأسبق للفاتيكان، الكاردينال جورج بيل، بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي على قصّر.

وأعلنت المحكمة في مدينة ميلبورن الأسترالية مدة العقوبة ضد الأسترالي 77 عاما اليوم الأربعاء.

وجاء حكم رئيس القضاة بيتر كيد أقل على نحو واضح من العقوبة القصوى، والتي تبلغ مدتها 50 عاما.

وينفي بيل كافة الاتهامات الموجهة إليه. ويعتزم المسؤول السابق، الذي كان مقربا من بابا الفاتيكان فرنسيس، الاستئناف على الحكم.