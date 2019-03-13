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بومبيو: سنستخدم جميع الأدوات الاقتصادية الممكنة في فنزويلا

02:42 ص الأربعاء 13 مارس 2019
بومبيو: سنستخدم جميع الأدوات الاقتصادية الممكنة في فنزويلا

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ستستخدم جميع "الأدوات الاقتصادية" الممكنة في فنزويلا من أجل الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ضالعة في انقطاع الكهرباء في بلاده.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مادورو قوله إن الحكومة الفنزويلية "استطاعت هزيمة مخطط تخريب الكهرباء".

مايك بومبيو فنزويلا نيكولاس مادورو

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