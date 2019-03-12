الدنمارك وإسبانيا "تأسفان" لرفض البرلمان البريطاني خطة ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

كوبنهاجن/مدريد (أ ش أ)

وصف رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيس الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر "مؤسف للغاية".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كلاً من الحكومة والبرلمان البريطانيين إلى التوصل معًا إلى حلول لمسألة "بريكست".

وأضاف سامويلسن، أن "الحكومة مستمرة في الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات الممكنة للتعامل مع "بريكست".

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لقرار البرلمان البريطاني رفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال سانشيز - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - "نأسف لقرار البرلمان البريطاني على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن "المشروع الأوروبي ينبغي أن يتقدم للأمام لضمان الحرية، الاستقرار، والازدهار"، موضحًا أن الدول الأوروبية بحاجة إلى "حكومات مؤيدة لأوروبا لحمايتها".

يُشار إلى أن نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا، في وقت سابق، ضد خطة رئيسة الوزراء بلادهم تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".