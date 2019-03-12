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ماي تحث النواب البريطانيين على دعم خطة بريكست المعدلة قبيل من التصويت عليها

06:36 م الثلاثاء 12 مارس 2019
ماي تحث النواب البريطانيين على دعم خطة بريكست المعدلة قبيل من التصويت عليها

تيريزا ماي

لندن (أ ش أ)

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء، النواب البريطانيين على دعم خطتها المعدلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أو المخاطرة بعدم حدوث خروج على الإطلاق.
وقالت ماي - في كلمة أمام مجلس العموم قبيل إجراء تصويت حاسم في البرلمان البريطاني على خطتها المعدلة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وقت لاحق اليوم - إن "الأسوأ من الخروج من الاتحاد الأوروبي هو الخروج دون اتفاق، ولكن الأمر الأفضل هو اتفاق جيد".
وأعربت عن اعتقادها بضرورة تحقيق نتائج تصويت الشعب البريطاني في استفتاء يونيو 2016، ولكن من المهم أيضا طمأنة أصحاب الأعمال التجارية بشأن المستقبل.
وتطرقت رئيسة الوزراء البريطانية - في كلمتها - إلى ما تم إضافته من تغييرات للاتفاق الموجود على الطاولة منذ أن تم التصويت عليه يناير الماضي.

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تيريزا ماي بريكست الاتحاد الأوروبي مجلس العموم البريطاني

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