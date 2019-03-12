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حول العالم في 24 ساعة: بوتفليقة يأجل الانتخابات الرئاسية ويعلن عدم خوض السباق

01:30 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
حول العالم في 24 ساعة: بوتفليقة يأجل الانتخابات الرئاسية ويعلن عدم خوض السباق

بوتفليقة

القاهرة – (مصراوي):

شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يكن ينتو قط الترشح.

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