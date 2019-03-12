حول العالم في 24 ساعة: بوتفليقة يأجل الانتخابات الرئاسية ويعلن عدم خوض السباق

القاهرة – (مصراوي):

شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يكن ينتو قط الترشح.