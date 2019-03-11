ظهور نادر.. "الجزائرية" تنشر فيديو لبوتفليقة بعد إعلان عدم ترشحه

القاهرة – مصراوي:

نشرت القناة الرسمية الجزائرية، الإثنين، مقطع فيديو يظهر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال استقباله لرئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي.

ويأتي ظهور بوتفليقة في المقطع ليكون الأول له منذ فترة طويلة، وعقب عودة من رحلة علاجية.

وأعلن الرئيس الجزائري تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفًا لأحمد أويحيى. كما قرر تعيين رمطان لعمامرة نائبًا لرئيس الوزراء.

وذلك بعد إعلان بوتفليقة انسحابه من خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي تقام في أبريل المقبل، مؤكدًا أنه لم يمتلك أي نية للترشح.

ووجه بوتفليقة رسالة إلى جموع الشعب الجزائري، بعد التظاهرات التي خرجت ضده لعدم خوضه السباق الرئاسي، تحوي إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

كان الرئيس الجزائري عاد أمس إلى البلاد بعد رحلة قالت السلطات إنها كانت لإجراء فحوصات طبية دورية في جنيف السويسرية.