بعد تأجيل الانتخابات.. بوتفليقة يلتقي بقائد أركان الجيش الجزائري

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.

وقدم الفريق صالح، في الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تقريرًا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على الحدود.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان الرئيس بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية، وعدم ترشحه لفترة رئاسية أخرى، واستقالة الحكومة برئاسة أحمد أويحيى.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى تقدم باستقالته اليوم الإثنين، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قبل الاستقالة.

ووجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء، على الجهود التي بذلها أثناء أداء مهامه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بوتفليقة، في بيان بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إنه لم يكن لديه نية للترشح للانتخابات.

وتابع بوتفليقة، أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

وكان أكثر من 1000 قاض جزائري، أعلنوا أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر بيان، صادر عن القضاة، إنهم شكلوا اتحادا جديدا، لرفض الإشراف على الانتخابات.

وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد.

وتابع "استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات"، مشيرا أن "الدولة بذلت جهود لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".