الجار الله: هناك إجماع على مرشح الكويت لمنصب أمين عام التعاون الخليجي

الكويت - ( د ب أ )

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، أن ترشيح وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي قد بُحث اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري في القمة الذي عقد في السعودية اليوم مضيفًا "كان هناك اجماع على هذا الترشيح وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة يوم غد الثلاثاء."

وأوضح الجارالله خلال تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش حضوره احتفال دولة قطر باليوم الوطني، أن الكويت لم تنقطع عن التفاؤل بحل الأزمة الخليجية، لافتاً ان خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة.

وقال "لسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب."

وحول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قال الجارلله سيتم احتواء هذا الملف ومتفائلين بالوصول الى توافق مع الأشقاء في المملكة لطي صفحة هذا الخلاف .

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء قد ذكرت في شهر أكتوبر، نقلاً عن مصادر مطلعة أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط في "المنطقة المقسومة" بين الجارتين، وذلك بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت مؤخرا.