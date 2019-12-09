رئيس وزراء إثيوبيا يصل النرويج لحضور حفل تسليمه جائزة نوبل للسلام

ستوكهولم - (د ب أ)-

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، إلى النرويج مساء اليوم الاثنين لحضور حفل تسليمه الجائزة المرموقة.

واستقبل ممثلون عن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، رئيس الوزراء الإثيوبي.

وحاز آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام "لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة "وجهوده من أجل"السلام والتعاون الدولي"، حسبما أعلنت اللجنة النرويجية.

وسيتسلم رئيس الوزراء الإثيوبي الجائزة غدا الثلاثاء في حفل سيجري تنظيمه في قاعة مدينة أوسلو.

وفي تصريحات مقتضبة نقلتها وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي)، قال آبي أحمد إن التحديات التي تواجهها إثيوبيا توفر إمكانيات جديدة.

وأضاف آبي أحمد قائلا إن الجائزة هي بمثابة تقدير وتشجيع لبذل المزيد من الجهد.

وقبل وصوله إلى النرويج، توقف رئيس الوزراء الإثيوبي في السويد في زيارة قصيرة ،التقى خلالها رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين.