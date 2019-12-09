السعودية: جدل على تويتر بعد قرار توحيد مداخل المطاعم

كتب - محمد صفوت:

تواصل المملكة العربية السعودية، حلقات مسلسل الانفتاح الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل سنوات، فمن فتح دور السينيمات في الرياض مرورًا بقرار يمنح السيدات حق قيادة السيارات وحق دخول استادات كرة القدم، وصولاً إلى إنهاء دخول العائلات والعزاب المطاعم من أبوب مختلفة.

وأعلنت الرياض يوم الأحد عن إلغاء شرط وجود مدخلين لكل مطعم أحدهما للعلائلات والآخر للعزاب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية السعودي المكلف الدكتور خالد الجمّاز، أن الهدف من التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية.

كانت المطاعم السعودية ملزمة بتخصيص مدخل منفصل للعائلات واخر للعزاب. واستبقت بعض المطاعم الكبرى في الرياض والمدن الرئيسية في المملكة القرار وسحمت بدخول جميع روادها من باب واحد، في ضمن موجة الانفتاح التي تشهدها المملكة.

استغلت المطاعم القرار الصادر من السلطات السعودية، وأطلقت العروض والدعاية الخاصة بها، لتشجيع السعوديين على النزول مع عوائلهم.

يقول مالك سلسلة مقاهي في الرياضي، لوكالة الصحافة الإسبانية، إن بعض المحال تخلت عن تطبيق الحظر منذ أشهر عدة، موضحًا أن رجال الأمن شاهدوا عدم تطبيق الحظر خلال الأشهر الماضية دون فرض أي عقوبات أو غرامات مالية كما كان يحدث من قبل.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالقرار الجديد، إذ دخلوا في نقاشات على تويتر وأطلقوا هاشتاج #مطاعم_السعودية الذي تصدر الترند، قبل أن يتصدر هاشتاج آخر عن ميزانية السعودية بعد إقرارها رسيمًا اليوم. كما دشنوا هاشتاجات "#إلغاء_مدخل_العوائل و#توحيد_مدخل_المطاعم."

وتقول إحدى السعوديات، الداعمين للقرار، إن "النساء في عهد الرسول كان يخرجون مع قوافل المسلمين في الحرب للمسانده".

يقول حساب باسم "شنب سياسي" داعم للقرار الجديد الذي اتخذته المملكة، "طول عمرنا نختلط بالنساء في السعودية، من مولات إلى مستشفيات وشركات وفنادق ومطاعم، ولا نفكر فيهم بشكل سيء، بالعكس هم أخوات لنا في الوطن والإسلام قبل كل شيء".

ودعم إسماعيل الشكري القرار: "قرار حكيم أسوة بدول العالم، كل السياح السعوديين يرتادون المطاعم في العالم بهذه الطريقة فلماذا نرفضها هنا؟.

وتقول سيدة عبر حسابها على تويتر: "صحيح أن القرار ملزم للجميع، لكن أصحاب المطاعم سيحافظون على النمط القديم، للمحافظة على زبائنهم ومراعاة قيم المجتمع".

ورد حساب باسم "أبو سارة قائلاً: "المتضرر الأول والأخير هو المطعم الذي يلغي مدخل العوائل الخاص بهم لأن غالبية المجتمع لا يرضى ذلك، وستكون هناك مقاطعة".

ونشر أحد مشاهير مواقع التواصل في السعودية يدعى منصور الرقيب، مقطع فيديو يعارض فيه الاختلاط، معتبرا أنه "مثير للغرائز".

ورد عليه الكاتب السعودي إبراهيم المنيف: "لن أقول #يامنصور_تعالج، بل أقول يا منصور جاوب على مجرد تساؤلات ماذا تقول للذي يعتبر كلامك تحريضًا على ضرورة اشتهاء زميلات العمل لإثبات الرجولة؟ أليس هذا اتهام بالمرض لكل من يحترم زميلته؟ ماذا عن الحجاج والمعتمرين، هل كل حاج ومعتمر لا يشتهي الحاجة والمعتمرة، يعتبر مريضًا؟"

كما وحيد الغامدي، وهو كاتب سعودي أيضا: "كل الرجال عيونهم طويلة، وهذا مفهوم ولا ينكر، ولكن ليس رجلًا أبدًا من تمتد عينه إلى محارم جاره، ومحارم قريبه، ومحارم صديقه، وزميلته في العمل ، أو أي امرأة مريضة أو مصابة في حادث. لن تكون رجلًا ولا شهمًا إن لم تكن كل هؤلاء النساء محارمك أنت أيضًا".

وتعيش السعودية في عهد الملك سلمان أجواء انفتاحٍ لم تعهدها المملكة منذ قيامها، انعكست في منح المرأة حق قيادة السيارة في سبتمبر عام 2017 وحق استخراج جواز سفر لها وحتى السفر دون موافقة ولي الأمر.