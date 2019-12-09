إيطاليا نتحذر من مخاطر تفاقهم الحرب الأهلية في ليبيا

القاهرة - (مصراوي)

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من مغبة تفاقم الحرب الأهلية في ليبيا، واحتدام تبعاتها.

وأشار الوزير إلى أن الجهات الفاعلة التي بدأت تأخذ مواقعها على الميدان، متعددة وتنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئا فشيئا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين من بروكسل حيث يشارك في مؤتمر وزراء الخارجية الأوروبيين: "المسألة الليبية تقلق بشكل كبير إيطاليا كدولة، ويجب أن تقلق الاتحاد الأوروبي بأسره".

وأضاف: "في ليبيا لم يعد لدينا الكثير من الوقت، فحالة الحرب الأهلية تتدهور أكثر فأكثر، وهدفنا هو التوصل لوقف إطلاق النار