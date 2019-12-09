الأزمة الليبية على طاولة محادثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي

القاهرة (مصراوي)

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي "مايكل بومبيو"، الاثنين في واشنطن،العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما وتبادلا الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا.

وقال باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن اللقاء جاء على هامش مشاركة الوزير شكري فى مباحثات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا بواشنطن بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، وإنه يأتي في إطار التشاور الدوري والمستمر بين الجانبين

وقال المتحدث إن الوزير شكري قد تناول تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبنّاء الذي تلعبه الإدارة الأمريكية، معرباً عن التطلع إلى أن يسهم ذلك في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا. كما تناول الوزيران التطورات في سوريا، والأوضاع فى منطقة الخليج العربي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وتابع المتحدث الرسمي أن الوزيرين شكري وبومبيو اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما حول مختلف التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.