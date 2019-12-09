أكبر حزبين بإسرائيل يتفقان على إجراء انتخابات حال فشل تشكيل حكومة

تل أبيب - (د ب أ)

اتفق أكبر حزبين في إسرائيل على إجراء الانتخابات القادمة في الثاني من مارس القادم، إذا ما لم يتم التوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، مع اقتراب مهلة تشكيل الحكومة المحددة ب 14 يوما.

وستكون هذه الانتخابات الثالثة في أقل من عام.

من جانبه، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن التصويت على موعد إجراء الانتخابات سيجرى يوم الأربعاء، وذلك حتى يتمكن قادة الأحزاب من الاعداد الجيد للانتخابات وتجنب الإسراف ببذخ على الحملات الانتخابية.

ويلقي كل من بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو والمنتمي لحزب "ليكود" اليميني، باللائمة على بعضهما البعض لفشلهما في تشكيل حكومة وحدة .

وفي كلمة له أمام أعضاء الكنيست، حث جانتس نتنياهو على التخلي عن طلب الحصانة من البرلمان، فضلا عن طلبه للسماح بالكتلة اليمينية التي تضم 55 مقعدًا بالاشتراك في حكومة وحدة، بما في ذلك الحزبان المتشددان.

وتابع جانتس قائلاً "لقد أمضينا ساعات طويلة جالسين في غرف التفاوض. نتنياهو لا يزال يردد نفس الشعارات – كتلة جناح اليمين، الحصانة، وأن يتولى منصب (رئيس الوزراء) في الفترة الأولى كجزء من اتفاقية للتناوب"، والاحتفاظ بحق النقض(الفيتو).

من جانبه، قال يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب أزرق أبيض، إنه إذا أجريت انتخابات ثالثة، فلن يكون هناك حاجة بعد ذلك لمشاركة قيادة الحزب كجزء من اتفاق التناوب الداخلي.

وتجدر الإشارة إلى أن أمام نواب الكنيست فرصة أخيرة حتى منتصف ليل الأربعاء لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية، وإلا سيتم الذهاب من جديد إلى صناديق الاقتراع.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة بحلول يوم الأربعاء في تمام الساعة 23:59 مساءً بالتوقيت المحلي (2159 بتوقيت جرينتش)، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1984 التي تُجرى فيها انتخابات يوم اثنين.

وينص القانون الإسرائيلي على وجوب إجراء انتخابات جديدة يوم الثلاثاء الأول بعد 90 يومًا من حل الكنيست، ولكن يمكن للأغلبية في المجلس أن تقرر غير ذلك. ولكن أيام الثلاثاء طوال شهر مارس يمثل إشكالية وذلك بسبب تزامنه مع أحداث مختلفة.

ولم يتمكن جانتس ونتنياهو من إنهاء حالة الجمود السياسي الناجم عن الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية.

وكان حزب "أزرق أبيض" تصدر الانتخابات التي جرت في سبتمبر بحصوله على 33 مقعدا، متقدما بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وجمع نتنياهو دعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

وحصل حزب وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه رفض دعم أي من نتنياهو أو جانتس.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بعد رفض ليبرمان الانضمام له أيضا.