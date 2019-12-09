بوتين وميركل يعقدان مباحثات ثنائية قبل قمة باريس

باريس - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات فردية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، قبيل بدء أعمال القمة الخاصة ببحث الأزمة الأوكرانية.

وأحجم الجانب الألماني عن الإدلاء بأية تصريحات عن محتويات اللقاء حتى الآن.

وكان متوقعا أن ميركل سوف تتطرق في مباحثاتها مع بوتين إلى واقعة مقتل مواطن جورجي بالعاصمة برلين التي أدت إلى أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا، نظرا للاشتباه في أن الجريمة تمت بتكليف من جهات روسية.

وقبل وقت قصير من اجتماع ميركل وبوتين، ناشدت الحكومة الألمانية روسيا مجددا التعاون في استيضاح جريمة القتل، وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه دمر اليوم بالعاصمة برلين: "نعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك مشاركة جدية وعاجلة من السلطات الروسية"، مؤكدة أن الحكومة الألمانية "لا تزال تشعر بالصدمة بالفعل إزاء هذه الواقعة".

يذكر أن الحكومة الألمانية طردت دبلوماسيين روسيين اثنين بسبب غياب التعاون في استجلاء ملابسات جريمة القتل المشتبه أنها تمت بتكليف من روسيا، والتي وقعت في حديقة الحيوان الصغيرة "تيرجارتن" ببرلين في 23 أغسطس الماضي.